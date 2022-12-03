Türk sanatçıya saygın ödül

YAŞAR Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Köksal İncirlioğlu, uluslararası Mario Merz Vakfı Ödülünde müzik kategorisinde birinci olarak ülkemize büyük bir gurur yaşattı.



MUTLU ETTİ

MARİO Merz Vakfı tarafından, iki yılda bir kez görsel sanatlar ve müzik alanında verilen uluslararası Mario Merz Ödülüne 2020 senesinde aday gösterilen ve 2021 yılında finalist olarak seçilen Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Köksal İncirlioğlu, müzik kategorisinde birinci oldu. Ödülle ilgili duygularını ifade eden Doç. Dr. Füsun Köksal İncirlioğlu, "Bu zorlu çalışmanın prestijli bir ödül ile değerlendirilmiş olması beni çok mutlu etti" dedi.

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