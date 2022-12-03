Yunanistan’dan film skandalı

YUNAN propagandası 'Smyrna' isimli film 8 Aralık'ta ABD'de gösterime girecek. Yunanistan, Türkiye ile ilişkileri gerecek yeni bir adım adım atarak İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında ABD'de Türkiye karşıtı propagandaya hazırlanıyor. 'Smyrna' isimli sözde soykırım olan Yunan tezleriyle çekilmiş skandal film 8 Aralık'ta ABD'de gösterime girecek. Türkiye'yi Yunan işgaline karşı verdiği savaşında İzmir'de Rum ve Ermenilere karşı soykırım yapmakla suçlayan skandal film, Yunanistan'da çekilen en yüksek bütçeli prodüksiyonlu yapım olarak gösteriliyor.

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