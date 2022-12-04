Tuğçe Kandemir ve Selçuk Balcı’yla Karadeniz yorumu

TÜRK Pop Müziği'nin güçlü kadın vokallerinden Tuğçe Kandemir ve Karadeniz Müziği'nin başarılı temsilcilerinden Selçuk Balcı, TUĞÇeXPRES serisi için bir araya geldi. Güçlerini birleştiren iki başarılı şarkıcı, "Kapattum Yuregumi" adlı çalışmayı birlikte seslendirdi. Tuğçe Kandemir'in büyük beğeni toplayan TUĞÇeXPRES serisine konuk olan Selçuk Balcı, etkileyici yorumu ve kemençesi ile beğeni topladı. Sözleri ve bestesi Fatih Söylemez imzası taşıyan, Kandemir ve Balcı'nın yorumlarının buluştuğu "Kapattum Yuregumi", TTE Production ve Sony Music Türkiye işbirliği ile dijital platformlarda yayında.

ERCAN AKGÜN