Müge Anlı ve ekibi ATV ekranında rekora koşuyor

Her sezonunda izlenme rekorları kıran, atv ekranlarının klasiği haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert, 14 sezonluk ekran macerasında toplamda 4 bin 61 kaybı buldu. Başarılı sunucu ve ekibi faili meçhul 206 cinayeti aydınlattı, kaybolan 157 kişiyi sevdikleriyle bir araya getirdi. Birbirlerinden ayrı düşmüş, birbirine hasret 993 aileyi kavuşturdu.



TÜRKİYE'NİN SESİ OLDU

Türkiye'nin her yerinden gelenlerin sesi olan Anlı, kaybolma riski yüksek vatandaşları güvence altına almak için başlattığı Sevgi İzi projesi ile kayıpları kısa süre içinde buldu. 60 bine yakın vatandaşa Sevgi İzi uygulaması yaptı. Öte yandan kayıp can dostların yuvalarına sağ salim kavuşturulması için 2017 yılında başlattığı Pati Buldular projesiyle 530 can sıcak yuvalarına döndü. Hayırseverlerin bağışıyla gelen 18 bin 753'ü tekerlekli, 2 bin 609'u akülü olmak üzere toplam 21 bin 362 sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 15 bin 74 öğrenciye; kırtasiye ve giyecek yardımı yapıldı.



ÖĞRENCİLERİ DE UNUTMADI

Sosyal projelere de büyük önem veren Müge Anlı ve ekibi tarafından pandemi sürecinde teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrenciye tablet, 302 bilgisayar gönderildi. Bununla birlikte fotokopi makinası ve projeksiyon cihazı desteklerinde de bulunuldu. Müge Anlı ve Dostları markasıyla Türkiye'nin en büyük aşevi filosu kuruldu. 3 sabit, 40 mobil olmak üzere toplamda 43 aşevinin izleyici destekleriyle yine ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlandı.



FATİH ŞENDİL

