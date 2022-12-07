En çok izlenen yine Esra Erol

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, 5 Aralık Pazartesi günkü yayınıyla en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %7,34 izlenme oranı ve %29,04 izlenme payı alarak birinci oldu.

BAMBAŞKA HİKAYELER

Programda Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, Esra Erol'da programına başvurarak 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını anlatmıştı. İddiaların odağındaki Gülizar ise bu ilişkiyi kabul etmiş, 15 yaşında olsa bile eşinden daha iyi olduğunu söyleyerek herkesi şoke etmişti. Gülizar'ın bulunmasından sonra ise canlı yayına çıkan Akbulut, boşanarak çocuklarının velayetini almak istediğini söyledi.

CANLI YAYINA BAĞLANDI

Canlı yayına bağlanan izleyici Gülizar'ın 15 yaşındaki Şahin'le değil, babasıyla ilişkisi olduğunu söyledi. Gülizar'ın abisi ise Gülizar'ın, Şahin'in babasının yanına gideceğini söyledi.

100 PROGRAM ARASINDA LİDER

HAFTA içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, 5 Aralık Pazartesi günkü yayınıyla en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde %7,34 izlenme oranı ve %29,04 izlenme payı alarak birinci oldu.