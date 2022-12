GEÇTİĞİMİZ günlerde eşi Ece Dağıstan'dan boşanan dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Instagram sayfasından paylaştığı bir gönderiyle takipçilerini üzdü. 3 yıllık evliliğini sonlandıran Fazıl Say, sosyal medya hesabından mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğraflarını paylaşıp altına, "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık" diye başlayan uzun bir not düşmüştü.

Duygusal açıdan zor günler geçiren sanatçı, sosyal medyaya ara vereceğini şu sözlerle duyurdu: "İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an. Tedavi, çünkü iyi değilim. İyi olmak için zamana ihtiyaç var. İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var."