BBCS fırtınası doludizgin esiyor

Atv'nin sevilen dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', on üçüncü bölümüyle de nefesleri keserken Salı akşamının en çok izlenen dizisi oldu. İlginç hikayesiyle dikkat çeken 'Ben Bu Cihana Sığmazam', usta oyuncu kadrosuyla da beğeni topluyor.

SIRRI AÇIĞA ÇIKTI

Bu bölümde Cezayir, Dumrul'un ölümünü telefondan izledi. Dumrul'u vuran kişiyi ekranda gördü ve yıllardır yüzleşmekten kaçtığı kişiyi bir anda karşısında buldu. Cezayir'in ekranda gördüğü kişi ölüm makinesi olarak bilinen Fransız Jean Luc'tu. Cezayir çok büyük bir çelişki ile karşı karşıya kaldı çünkü Fransız Jean Luc Cezayir'in ölen abisinin oğluydu, yani Cezayir'in de yeğeni...

PARMAK İZİ BELİRLENDİ

Cezayir'in abisini öldüren silah ortaya çıktı ve rapor sonucunda silahın üzerindeki parmak izleri Firuzeye ait olduğu belirlendi. İzini kaybettiren ama yıllar sonra ortaya çıkan ve tekrar Cezayir'in hayatına giren Jean Luc ve Cezayir'e yüz yüze geldi. Cezayir, Luc'u ailesinden uzak durması için uyardı. Ayrıca Jean Luc babaannesi Gülendam ile ilk defa karşı karşıya geldi. Ben Bu Cihana Sığmazam, her salı ekrana damga vurmaya devam ediyor.

SALI AKSAMININ LIDERI

"BBCS" on üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,50 izlenme oranı ve %16,92 izlenme payı, 20+ABC1'de %6,54 izlenme oranı ve %13,60 izlenme payı elde ederek Salı akşamının en çok izlenen dizisi oldu.