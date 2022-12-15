Wyndham Grand İzmir Özdilek’te ışıl ışıl bir yılbaşı

Wyndham Grand İzmir Özdilek'in 4 farklı salonunda 2023 coşkuyla karşılanacak. Deniz Kınay ile Enjoy Orkestrası'nın sahne alacağı Konak Salonu'nda eğlence doruğa ulaşacak. Punta Salonu'nda ise geleneksel Türk - Yunan müziğinin uluslararası temsilcisi Evrim Ateşler ve Okeanos Orkestrası ile iki yakanın şarkıları ve dans performansı eşliğinde yeni yıl karşılanacak.

UNUTULMAZ BİR GECE OLACAK

Muhteşem deniz manzarasına sahip Careme Restaurant'ta, canlı müzik eşliğinde kutlamanın yanı sıra Ozone Night Club'da DJ ve perküsyon performansıyla capcanlı bir yılbaşı gecesi gerçekleşecek. Wyndham Grand İzmir Özdilek, minik misafirlerine özel çocuk partisinde müzik, dans, animasyon gibi etkinlikler ile açık büfe akşam yemeği ve limitsiz meşrubat servisiyle miniklere eğlenceli bir akşam yaşatacak.