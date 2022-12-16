atv ödüle doymuyor

Türkiye'nin en çok izlenen kanalı atv ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. 2022 Başarı ve Kariyer Ödülleri önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Double Tree By Hilton Topkapı'da düzenlenen törene NGM'nin yapımına imza attığı atv'nin sevilen dizileri Kardeşlerim ve Bir Küçük Gün Işığı dizileri damgasını vurdu.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Demet Şener ve Murat Serezli'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede "Kardeşlerim" Yılın Gençlik Dizisi, "Bir Küçük Gün Işığı" ise Yılın Dizisi Ödüllerini aldılar. Sanat ve iş dünyasından dan ünlü isimlerin buluştuğu gecede Kardeşlerim dizisi ödülünü, aynı zamanda dizideki performansı ile Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülen Recep Usta aldı. Sahnede ödül ile poz veren Usta, 3 sezondur büyük ilgi ile izlenen dizinin sevenlerine ve yapım ekibine teşekkür etti.

YILIN ÇIKIŞ YAPAN ERKEK OYUNCUSU

GECEDE, Yılın Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ödülüne ise Recep Usta layık görüldü. Kardeşlerim dizisi ödülünü, aynı zamanda dizideki performansı ile beğeni toplayan Recep Usta aldı.