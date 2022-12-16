‘Olten Quartet’ İzmirlilerle buluşacak

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yeni yıl coşkusunu erken başlatarak klasik müziğin önemli temsilcilerinden Olten Quartet'i İzmirlilerle buluşturacak. Ücretsiz ve herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek konser, 19 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da, İEÜ'nün Balçova'daki kampüsünde düzenlenecek. Klasik müziğin en sevilen yapıtlarından oluşan özel bir repertuar hazırlayan Olten Quartet, muhteşem performansıyla izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. 2023'ün tüm dünyaya umut ve mutluluk getirmesi temennisiyle gerçekleşecek konsere katılmak isteyenler, art@ieu. edu.tr adresine mail atarak başvuru yapabilecek.

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