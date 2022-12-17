Araba bagajında 48 yıllık seyyar hayat

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Alahıdır köyünde 1947 yılında doğan ve 13 yaşındayken Manisa merkeze taşınan Ahmet Sert ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor. 14 yaşında manifaturacı olarak başladığı çıraklık işini 11 yıl sürdürdükten sonra seyyar satışa yönelen Ahmet Sert yaklaşık yarım asırdır devam ettirdiği işine ilk günkü heyecanla gidip geliyor.



EMEKLİ OLDU, EV ALDI

Son 18 yıldır Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde park halinde bulunan 1987 model aracının bagajından satış yapan yaşlı adam çalışma azmiyle de gençlere örnek oluyor. 75 yıllık ömrünün büyük bir kısmını seyyar satıcılıkla geçiren ve hala işine devam eden Ahmet Sert, "62 senedir Manisa'da oturuyorum. 1961 yılında çırak olarak manifaturacıya girdim. 1974 senesinde seyyar satıcılığa başladım. G zamandan beri devam ediyorum. Seyyar satıcılık yaparak ev aldım Allah'a şükür. Kendi primlerimi yatırıp emekli oldum. Arabanın bagajında çakmak gazı, anahtarlık, kalem, okuma gözlüğü gibi çeşitler var. Nisan ayında 48 sene bitiyor. Yaklaşık yarım asırdır, günlük nafakamızı çıkarıyoruz Allah'a çok şükür. Gençler de boş gezeceklerine ufak tefek bu tip işler yapsınlar. Kendi yiyeceğini kendi çıkarsın daha rahat olurlar. Anne babaya yük olmazlar" diye konuştu.



■ NERMİN UÇTU

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