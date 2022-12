ATV’den çifte başarı

Türkiye'nin en çok izlenen kanalı atv, üst üste elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 15 Aralık Perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler' de en çok izlenen program oldu.



ZİRVEDEN İNMİYOR

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %7,89 izlenme oranı ve %30,24 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı. atv'nin güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak ise, perşembe akşamı ekrana gelen on üçüncü bölümüyle gecenin en çok izlenen dizisi oldu. Dizide, Öykü'nün ortadan kaybolmasıyla Yeşim hemen karakola gitti. Ancak Tarık bunun yine Yeşim'in bir oyunu olduğunu düşünüp inanmadı. Kızının gerçekten tehlikede olduğunu fark eden Tarık, her yerde Öykü'yü aramaya başladı. Öykü bulunup eve geldikten sonra Yeşim, Tarık'la yeniden arasını düzeltmek istedi.



HEYECAN DOLU!

Güzide, Oltan'ın davasına atandığını duyunca bu durumun önüne geçmek için Oltan'ı ziyaret etti. Ama Oltan, Ozan'la ilgili kozunu öne sürerek Güzide'yi köşeye sıkıştırdı. Heyecan dolu dizi Aldatmak, her Perşembe saat 20.00'de atv'de!



100 PROGRAM ARASINDA LİDER

