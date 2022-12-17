Ekmeğini taştan çıkaran kadınlar

Manisa'da 6 yıl önce 'Ekmeğimiz Taştan' Projesini hayata geçiren Yeniden Bir Yaşam Derneği, Şehzadeler Belediyesi'nin kazandırdığı tarihi Kurşunlu Han'da dünyada ata mirası olarak kabul edilen folklorik desenlerle yapılan taş bebek ve taş boyama sanatıyla Manisa'nın folklorik kültürüne destek oluyor. Kursiyerler kullandıkları taşları deniz kenarlarından toplayıp getiriyor. Yeniden Bir Yaşam Derneği Başkanı Funda Demirel, yurt dışında 680 taş bebek gönderildiğini belirtti.



ATA MİRASI KABUL EDİLİYOR

Başkan Demirel, "2016 senesinde başladık biz Manisa olarak. Projemize "Ekmeğimiz Taştan" ismini koymayı uygun gördük. Kursun taş bebek ve taş boyama olmak üzere iki aşamadan oluştuğunu vurgulayan Demirel, "Biz taşı, hamur, kabartma rölyef , boya ve pek çok farklı teknikle birleştirerek kullanıyoruz. Ortaya bir sürü farklı ürün çıkıyor. "Ekmeğimiz Taştan" rastgele konulmuş bir isim değil. Gerçekten bundan ekmek çıkar mı çıkar. Bunun da sürdürülebilirliği çok önemli. Biz bunu da başardık" dedi. Taş bebek yapımı Türkiye'de ilk olarak 2010 senesinde Artvin Arhavi ile başlamış. Ondan sonra da Antalya, Ankara ve biz gelmişiz. Manisa taş bebek yapımında Türkiye'de dördüncü sırada. Taş bebekler çok özel çünkü kaybolmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarımızdan folklorik kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarıp dünyaya tanıtabilmemiz açısından birinci sırada geliyor hediyelik eşya bazında. Biz Manisa olarak bunun değerini yeni yeni fark etmeye başladık. Yaptığımız taş bebekler aslında ata mirasıymış. Dünyada ata mirası olarak kabul edilen birinci sırada gelen özel folklorik desenler, özel folklorik bebekler bunlar" dedi.

YURT DIŞINA 680 BEBEK GİTTİ

Manisa'da üretilip yurt dışına gönderilen 680 taş bebek olduğunu kaydeden Demirel, "Manisa dışındaki kaymakamlıklardan ve belediyelerden talepler geldi. Bunun en üzücü tarafı şuydu. Bebekleri Manisa'da yapıyoruz, Manisa'nın kültürüyle yapıyoruz ama neresi alıyorsa altlarında onların isimleri yazıyordu. Mesela X kaymakamlığı aldığında X kaymakamlığı yazıyordu. Sanki oranın bebekleriymiş gibi oluyor. Manisa'da proje başladığında o dönemin valisi çok sahip çıktı. Onun sayesinde yurt dışında 680 tane bebeğimiz var bizim. Gittiği her yere bu bebekleri götürdü ya da buraya gelen bütün misafirlerine bu bebekleri verdi. Çünkü bu bebekler koleksiyonluk bebekler. Hepsinden sadece bir tane ve tamamen Manisa'ya özgü olarak çalışılıyor. Folklorik kültürümüzü yansıtıyor. Bu yüzden de büyük talep görüyor. Yurt dışında daha çok talep görüyor bebeklerimiz" dedi.



"DENİZ KIYILARINDAN TAŞLARI TOPLUYORUZ"

Kursiyerlerden emekli öğretmen Mine Albayrak, "Bu kurslara talep çok fazla olduğu için ben de zor girdim. Taş boyamanın haricinde geri dönüşüm yapıyoruz. Deniz kıyılarından taşları topluyoruz. Yapıştıracağımız malzemeleri çevremizdeki atık malzemelerden buluyoruz. Çok zevkli. Funda hocamıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.





"KOŞARAK GELİYORUM"

Emekli kamu görevlisi Birsel Anıl, "Annemi babamı kaybettikten sonra psikolojim çok bozulmuştu. Bu boyama işine girdim. Zevkle ve isteyerek yapıyorum. Haftada iki gün geliyoruz. Bir şeyler yapmak önemli" dedi.



"SEVEREK GELİYORUZ"

Ev hanımı Nurcan Özkaya Arslan, "Severek geliyoruz. Hocamızın bize öğrettiklerine değer veriyoruz. Gördüğümüz manzaraları kendi hayalimizi de katarak tekrar şekillendiriyoruz, pano haline getiriyoruz. Pazartesi ve Cuma günleri kursa geliyoruz" dedi.



CÜNEYT HASÇELİK