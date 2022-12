Türkiye’nin en doğal ve eğlenceli yılbaşı rotaları

Şirince - İzmir

Listemizde güzel İzmir Şirince ile bir kez daha sıralamaya girdi. Yeni yılı tüm yılbaşı konseptli partilerin çok dışında bir ortamda karşılamak istiyorsanız size harika doğasıyla Şirince'yi önerebiliriz. Selçuk ilçesine bağlı masal kitabından fırlamış bir atmosfere sahip olan Şirince'de sevdiğinizle birlikte sıcacık şömine önünde nefis yiyecekler eşliğinde harika bir yılbaşı kutlaması yapabilirsiniz. Hele ki bu mevsimde oldukça sakin bir ortama sahip Şirince'nin huzur dolu doğasında dağ manzarasına eşliğinde yeni yılı karşılayabilirsiniz.

ESKİŞEHİR

Ve listemizin son sırasında Eskişehir bulunuyor. Üniversite şehri olarak nam salsa da kendine has rengarenk ve hareketli ambiyansı ile yeni yılı Eskişehir'de karşılamak oldukça keyifli bir alternatif. Kar yağışı altında yılbaşını tam da yılbaşına uygun bir ortamda geçirmek isteyenler için bu kent benzersiz bir yılbaşı tatili sunuyor. Bol ışıltılı heykellerle dolu sokakları, günün her saatinde canlı mekanları ile her yaştan herkesin kendine göre bir yer bulacağı Eskişehir, en cıvıl cıvıl haliyle yeni yılı karşılamak üzere sizi davet ediyor.

ANTALYA

Türkiye'nin en büyük turizm lokomotiflerinden biri olan Antalya, yılbaşında gidilebilecek en keyifli noktalardan birisi. Yılbaşı konseptine uygun çok sayıda program sunan Antalya'da isterseniz şehir merkezindeki otellerde konaklayabilir ya da Kaş ve Olimpos gibi doğayla iç içe daha sakin noktaları tercih edebilirsiniz. Kış aylarında sıcaklık ortalaması genel sıcaklığın hayli üzerinde olduğu Antalya'da keyifle keşfedebileceğiniz birçok doğal ve kültürel güzellikler bulunuyor. Açık hava müzesi tadındaki kentte eğlence ve keşif dolu bir tatil sizi bekliyor...

ULUDAĞ - BURSA

Tam bir klasik... Söz konusu olan yılbaşı kutlamalarıysa ve siz tam bir gelenekselciyseniz Türkiye'de yeni yıl kutlamalarının en bilindik adresi Uludağ'ı önerebiliriz. Uzun yıllardır yeni yıl kutlamalarının başrol oyuncusu olan Uludağ'da müthiş bir eğlence ortamıyla karşılaşacağınızdan eminiz. Sahip olduğu etkileyici doğası, ulaşım avantajı ve son derece gelişmiş konaklama fırsatlarıyla Uludağ her dönem dikkatleri üzerinde topluyor.

ALAÇATI - İZMİR

Yılbaşı eğlencesi 'karsız da olur' diyorsanız. Alaçatı doğru adres. İzmir şehir merkezine yaklaşık bir saatlik bir mesafede bulunan Alaçatı, yaz döneminde olduğu kadar yılbaşı döneminde de oldukça popüler. Yeni yıl arifesinden itibaren tüm mekanların ışıl ışıl süslendiği Alaçatı'da yeni yıla özel hazırlanan sokak partileri de oldukça fazla kişinin dikkatini çekiyor. Butik otelleri ile ön plana çıkan bu tatil beldesinde her bir işletme kendine has hikayeleriyle yeni yıl konseptine uygun bir ambiyansa bürünüyor. Eğlence mekanları birbirinden güzel özel etkinlik ile partiler düzenliyorlar. Alaçatı,kış döneminin tam ortasında da kendine has duruşuyla misafirlerini bekliyor.

KAPADOKYA - NEVŞEHİR

Büyülü atmosfere sahip Kapadokya adeta çekim merkezi. Sahip olduğu doğal güzellikleriyle dünya üzerinde mutlaka gezip görülmesi önerilen destinasyonların başında gelen Kapadokya, yılbaşı için tercih edilecek en güzel yerlerden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bembeyaz örtüyle kaplı peri bacaları v e vadileriyle Kapadokya'nın e şsiz manzarası eşliğinde yeni yılı karşılamak oldukça keyifli olacaktır. Taş butik otellerin yeni yıl konseptine bürünen ambiyanslarında sevdiklerinizle birlikte yeni yılı karşılamak oldukça güzel hatıralar bırakacak olsa gerek...

KARTEPE - KOCAELİ

Kartepe, yılbaşı kutlamalarının bir diğer sevilen Kartepe sahip olduğu çok yıldızlı konaklama seçenekleriyle konuklarına müthiş bir misafirlik deneyimi yaşatıyor. Siz de Kartepe otellerinin yılbaşı özel programları ile y eni yılı eğlence dolu karşılayabilir, doyasıya eğlenebilirsiniz.

ABANT- BOLU

Yılın tüm dönemlerinde kendine özgü bir görünüme kavuşan Abant, doğal güzelliği ile doğa tatili severlerin merceği altında. Yılbaşı döneminde beyaz gelinliğini giyen Abant'ta oteller yılbaşına özel programlar düzenliyorlar. Keyifli bir yılbaşı tatili için eğlence ile doğanın sakinliğini bonkörce sunan Abant'ta göl çevresinde yürüyüş yapabilir, at binebilir, doğanın güzelliğine şahit olabilirsiniz. Abant harika bir tercih.

