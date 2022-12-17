Yılın en dikkat çekici birlikteligi kırmızı ve pembe

Yıllardır bilinen kırmızı, pembe ve turuncu bir arada kullanılmaz tabusu yıkılıyor. Şimdiden birçok kombinde kullanılan kırmızı ve pembe uyumu, kadınların gözdesi oldu. Sonbahar 2022 defilelerinde de kendini gösteren kırmızılar ve pembeler, özellikle colorblock stillerde yükselişe geçiyor. Kırmızı ve pembe kazaklar, kırmızı ve pembe karışık desenler, kırmızı ve pembe çizgiler derken bu renk ikilisi sezonun gözdeleri arasında diyebiliriz! Bu iki sıcak rengi kafanızda birleştirdiğinizde bayağı görünebileceğini düşünebilirsiniz ancak yan yana geldiklerinde oldukça çarpıcı ve modern görünümlere imza atabilirsiniz.

DEKORA DA MODA İMZASI

Zanaatı yücelten köklerinden ve Akdeniz'den beslenen estetik anlayışını yaşam alanlarına taşıyan Dolce&Gabbana Casa koleksiyonu sonunda Türkiye'de. Özel olarak kurulan Dolce&Gabbana Casa Pop-Up Butiği, Zorlu Beymen'de dekorasyon tutkunlarıyla buluşuyor. Birbirinden özel desenlerin yer aldığı koleksiyon, görsel olarak şenlik havasında. "Blu Mediterraneo" ve "Carretto Siciliano" temalarından desenlerle kaplanan tasarımlarla "tatlı hayat" felsefesini evlere taşıyan koltuktan masaya, yastıktan dekorasyon objesine uzanan göz alıcı tasarımlar benzersiz yaşam alanları sunuyor. Ocak ayının sonuna kadar mutlaka göz atın derim.