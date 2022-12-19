Girişimci kadınlara Baykal’dan tüyolar

Denizli'de düzenlenen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' büyük ilgi gördü. Merkezefendi Kültür Merkezi'ndeki festivalde, ünlü oyuncu ve televizyon programcısı Derya Baykal sevenleriyle buluştu. Festivalde stant açan girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünleri, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, Derya Baykal da el işi çalışmaların püf noktalarını kadınlarla paylaştı. 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nde ünlü oyuncu ve televizyon programcısı Derya Baykal, söyleşi gerçekleştirdi. Girişimci kadınlara el emekleri hakkında tüyolar veren ünlü sanatçı, "Üreten ve üretmeye devam eden kadınlarımıza bizler de her zaman destek olmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız düzenlenen etkinlikler sayesinde el emeği ürünlerini stantlarda sergileyebiliyor, ailelerine ekonomik katkı da sağlayabiliyorlar. Gerçekleştirilen bu festival hepimiz için çok değerli" dedi.





PÜF NOKTALARINI ANLATTI

Söyleşinin ardından Baykal, el işi ürünleri nasıl yaptığını, püf noktalarıyla birlikte kendisini dinleyen vatandaşlara anlattı.



■ SEBAHATTİN ALP