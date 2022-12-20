‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ 3 bininci bölüme imza attı

HAFTA içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün 3000. programıyla ekrana geldi. 15 sezon boyunca 3 bin program

yapan Müge Anlı ve ekibi ilk günden bu yana, başarılarıyla adını televizyon tarihine altın harflerle yazdırdı. Anlı, 15 sezon boyunca ekranda 4 bin 91 kayıp buldu, 993 aileyi birbirileriyle kavuşturdu. 206 cinayet dosyası aydınlattı, Cumhurbaşkanımız ve eşinin desteği ile başlattığı okuma-yazma seferberliğinde 1 milyon 500 bin vatandaş okuryazar olarak belgelerini aldı. Kaybolma riski yüksek 62 bini aşkın vatandaşımıza sevgi izi yaptırıldı. Türkiye'nin en geniş evcil hayvan platformu olan Patibuldular ile 665 kayıp can dostu yuvalarına geri döndü. Toplamda 25 bin 42 sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

İZLEYİCİLERİME TEŞEKKÜRLER

15 bin 74 öğrenciye kırtasiye ve giyecek, teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrenciye tablet, 302 okula bilgisayar, fotokopi ve projeksiyon cihazı gönderildi. 900 izleyiciye Müge Anlı kendi kıyafetlerini hediye etti. 3 bin program boyunca ilk günkü gibi heyecanla çalışan, 3'ü sabit 41'i mobil toplamda 44 aşevi kazandırarak Türkiye'nin en büyük aşevi filosu kuruldu. Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'te 492 konutluk Müge Anı ve Dostları Mahallesi inşa edildi. "Gerçekten hiçbir başarı tesadüf değildir" diyen Müge Anlı, "Güçsüzün yanında yer alan, iyiliğe inanan tüm izleyicilerime teşekkür

ediyorum. İyi ki varsınız" dedi.