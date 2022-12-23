atv ilk 5 sırayı kimseye bırakmadı

Türkiye'de en çok izlenen dizi ve programların adresi atv, 21 Aralık'ta da zirvede yer aldı. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %9,88 izlenme oranı ve %23,50 izlenme payı, AB'de %6,51 izlenme oranı ve %16,76 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %9,69 izlenme oranı ve %21,71 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu. İlgiyle izlenen dizinin bölüm özeti ise Tüm Kişiler'de dördüncü oldu.

ESRA EROL'DA İKİNCİ OLDU

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikayeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %8,21 izlenme oranı ve %31,89 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %6,28 izlenme oranı ve %26,86 izlenme payı alarak her iki kategoride de ikinci oldu.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde 3 bininci programı geride bırakan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı da Tüm Kişiler'de %6,36 izlenme oranı ve %39,96 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %6,15 izlenme oranı ve %39,26 izlenme payı alarak her iki kategoride de üçüncü oldu. Tüm bu başarılı dizi ve programların yanı sıra, atv Ana Haber Bülteni de gündemi belirleyen haberleriyle Tüm Kişiler kategorisi'nde beşinci sırada yerini almayı başardı.