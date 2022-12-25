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Haberler Sarmaşık Hobi kursuna katıldı ilk kişisel sergisini açtı

Hobi kursuna katıldı ilk kişisel sergisini açtı

25.12.2022

Hobi kursuna katıldı ilk kişisel sergisini açtı
BORNOVA Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'da 2019 yılından bu yana resim branşında eğitim alan yetişkin kursiyerlerden Derya Delikkaya, ilk kişisel resim sergisini açtı. Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Alanı'nda sanatçının kendi adıyla açtığı sergi sanatseverlerden de yoğun ilgi gördü. Sergi 30 Aralık 2022 tarihine kadar gezilebilecek. Ressam Derya Delikkaya'nın çoğunluğu karakalem olmak üzere, soft pastel, yağlı boya ve suluboya ile yaptığı resimlerin yer aldığı ilk kişisel sergisinde 69 eser yer alıyor.
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