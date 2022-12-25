Konsül girdabı üyelerine mezar oluyor

Yalnız Kurt'un önceki akşam yayınlanan bölümünde ülkemiz üzerinde oynana oyunlarından yine eli boş dönen hainlerin basiretsizliği konu alındı. Merkez Bankası baş yazılımcısını kurtaran Doğan Sakınmaz ve Barış dijital paranın akıbetini de kurtarmış oldu.

KARACABEY'DEN İZ YOK

Baş yazılımcı Deniz, FETÖ'cülere yazılım bilgilerini vermek istemese de arkadaşlarının gözü önünde katledilmesi sonrası kaydettiği eksik bilgileri hainlere verir, ancak Doğan ve Barış sağ salim yazılımcıları kurtararak bilgilerin de kötü ellere geçmesine engel olur. Konsülde değişen dengeler ise yine üyeleri birbirine düşürür. Konsül üyeleri Harun Karacabey'in ortadan kaybolmasına bir türlü anlam veremezler ve bu olayın peşine düşerler. Peyami'yle görüşen Gani, Halit'in Yücel müdür üzerinden örgütle görüşmesine takıldığını anlatır. Gani, partinin Harun Karacabey'in nerede olduğunu sorduğunu anlatır.

OKYANUS ÖTESİNE BİLGİ

Görüntülerde eve girişi olan ve çıkışı olmadığını gören Gani ve Peyami, başka bir yerde hiçbir görüntüsünün olmadığını konuşur. Can Karacabey'in konsüle girmesinin de Halit'in işi olduğunu belirterek, Okyanusun ötesindeki kargocu Yücel'le iş tuttuğunu anlatır. Gani ve Peyami ise bir ortaklığa kalkışır. Peyami Gani'den dijital yayın dünyasıyla ilgili yardım isterken, Peyami ise Halit Yıldırım'ın Elmas hanımla olan görüntülerini göstererek aralarındaki ilişkiyi sızdırır.

KARANLIK GÜNLER GELİYOR

Raşit ve Muammer hoca da buluşup durum değerlendirmesi yapar. Harun Karacabey'in ortadan kaybolması onların da gündemindedir. "Karacabey'i koltuğundan indiren Halit Yıldırım ise bizi hiç parlak günler beklemiyor" diyen Muammer Hoca ve Raşit, Halit'in hırsı ve kindar yapısının da olduğunu konuşarak öğrendikleri bilgileri yalnızca karşılıklı paylaşacakları konusunda anlaşırlar.

Diğer üyelere güvenmeyen ikili sadece ikili istişare yapacaklarını konuşurlar. Doğan, Halit Yıldırım ile görüşerek Altay'a karşı dijital para projesini teklif eder. Halit Doğan'ın kendisine çalışması karşılığında bunu yapabileceğini söyler. Hemen Can Karacabey'i arayarak Altay'a dokunmamasını söyler. Hurdalıktaki büyük buluşmada Altay serbest kalır. Öte yandan Mira da Barış'a kurulan tuzağı itiraf ederek Doğan'ın hurdalığına gelir. Mira, Halit Yıldırım'a karşı onlara yardım edebileceğini anlatır.

SAVAŞ ÇIKARAN ADAMLAR BARIŞ İÇİN VAKIF KURUYOR

KUMANDAN ise Viking'le buluşur. Doğan'la ilgili olarak, başıbozuk bir adamla iş yapmaktan çekindiğini söyleyen Viking'e karşı Kumandan, "Sakınmaz'ı yabana atma. Üzerindeki toprağı silkeledik altından cevher çıktı. Doğru yönlendirilirse fayda sağlar memlekete" der. Meryem'in babası hakkındaki bilinenlerin çok sınırlı olması da akıllardaki bir başka soru işareti. Kumandan, "Amerika merkezli güç sahibi ama kendisi muamma. İsminden sırra gidemiyoruz. Savaş çıkaran adamlar barış için vakıf kuruyor. Eli kanlı cellatlar iyilik meleği gibi dolanıyor. Meryem'in babası yakında Türkiye'ye geliyor. Konsül kadimçerilere savaş açtı. Gel de görelim gerçekte kimsin" dedi.