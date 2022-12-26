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Haberler Sarmaşık Ateş Kuşları için geri sayım başladı

Ateş Kuşları için geri sayım başladı

atv’nin farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni dizisi Ateş Kuşları’nın birinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Çok yakında izleyicisiyle buluşacak olan dizinin ilk fragmanı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, binlerce beğeni ve övgü aldı.

26.12.2022

Ateş Kuşları için geri sayım başladı

atv'nin çok yakında başlayacak ve sezonun en çok konuşulacak Bozdağ Film imzalı "Ateş Kuşları" dizisinin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten, sıcak ve samimi dünyasıyla çok konuşulacak dizinin birinci bölüm ilk tanıtımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



EVİMİZ YOK ÇATIMIZ GÖK
Hikayesi ile dikkat çeken ve seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle: Riva yakınlarında derme çatma bir işletme: Ateş Kuşları Mola Yeri. Yazın tatilcilere köfte ekmek satıp araba yıkama hizmeti veriyorlar, kışın kamyonculara çorba verip lastikçi işletiyorlar. Beş kardeş, gece gündüz çalışıp geçinmeye çalışıyorlar. Ama gerçekte bu aile çok büyük bir sır saklıyor. Çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşıyorlar, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini koruyorlar.

HAYATLARI TEHDİT ALTINDA
Onlar aslında kardeş değil, kendilerine Köksüzler diyen beş sokak çocuğu. Kimlikleri bile yok. Onları dilendiren dilenci çetesinin reisinden kaçmışlar, yıllarca sokağı ev, göğü çatı bilerek hayatta kalmaya çalışmışlar. Ama şimdi, çok zor şartlarda kurdukları mütevazı hayatları tehdit altında. Ateş Kuşları, gözbebekleri Gülayşe'lerinin mutluluğuyla tüm ailenin yıkımı arasında bir seçim yapmak zorundalar... Yönetmenliğini Benal Tairi'nin yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik üstlenirken kadroda Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Boncuk Yılmaz, Gonca Cilasun, Erdem Şanlı ve Emir Çubukçu gibi başarılı isimler yer alıyor.

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