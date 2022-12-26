Tüm kazancını kıyafete harcıyor

Başarılı model Simge Ünal geride bıraktığımız günlerde Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. Yurt dışı tatili sonrası alışveriş turu yapan ünlü model gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmadı. Yakın zamanda Frankurt'a gelinlik defilesine gideceğini söyleyen Ünal, evlilik hakkındaki sorulara da açıklık getirdi.



"ERKEKLERE GÜVENMİYORUM"

Gazetecilerin, 'Kendi gelinliğinizi ne zaman giyeceksiniz?' sorusuna cevap veren sempatik güzel, "Şimdilik öyle bir düşüncem yok. Ben küçükken annem babam ayrı olduğu için erkeklere olan güvenim sarsıldı" dedi. Ünlü model üzerindeki kürk gerçek mi diye soran gazetecilere, "Evet gerçek, normalde pek kürk tutkunu değilim ama hediye geldiği için giydim, normalde de tüm kazancımı kıyafete harcıyorum zaten" dedi.

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