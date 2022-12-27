Cezayir zorlu sınavda

ATV'NİN salı akşamına damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak. Tatavlalı'nın, Mişon'u kullanarak yaptığı bombalı saldırı yüzünden Cezayir ve yakınları büyük tehlike altındadır.

ÖLÜMCÜL TEHLİKE

CEZAYİR sevdiklerini saldırıdan korumaya çalışırken o anda hiç beklemediği biri ona yardıma gelir. Saldırının sonucunda Tatavlalı, Cezayir'e şaşırtıcı bir teklif yapar. Cezayir, Tatavlalı'dan intikam almaya çalışırken Tatavlalı da Cezayir'in hayatına sızmaya çalışır ve savunmasız bir anında Cezayir'i sevdikleriyle zorlu bir sınava tabi tutar. Bombalı saldırı sırasında Firuze ve Cezayir arasındaki gerilim yerini şefkate bırakır. Leyla, Cezayir ve Firuze arasındaki bu anı görmek zorunda kalır Gülendam'ın Firuze'yle ilgili şaibeli söylemleri Leyla'yı Firuze hakkında bilgi edinmek için harekete geçirir. Gülendam yemeğe davet ettiği misafiriyle herkesi şaşırtır. Cezayir bu misafirle karşılaşınca ortam gerilir. Firuze'nin geçmişi onu rahat bırakmaz; bir anda ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.