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Haberler Sarmaşık Birincinin adı yine atv

Birincinin adı yine atv

29.12.2022

Birincinin adı yine atv

ATV'nin 27 Aralık'ta yayıınladığıyı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde yine birinci sırada yer aldı. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,82 izlenme oranı ve %31,00 izlenme payı alarak birinci oldu.

Ekranların aksiyon dolu dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam da yayınlanan yeni bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde %7,32 izlenme oranı %17,56 alarak en çok izlenen dizi olarak ikinci sıraya yerleşti. 20+ABC1 kategorisinde ise %6,96 izlenme oranı ve %15,84 izlenme payı alarak zirveye yerleşti.

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