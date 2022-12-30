Atv tüm gün soluksuz izlendi

atv, en çok izlenen dizi ve programlarıyla Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olma unvanını yıllardır sürdürüyor. Önceki gün de atv tüm gün Türkiye'nin en çok izlenen kanalı oldu. Kuruluş Osman günün birincisi, Esra Erol'da ikincisi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert günün üçüncüsü oldu.

REYTİNG REKORTMENİ DİZİ

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, atv ekranlarındaki 110. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in, Moğol Komutanı Samagar'ın cezasını kesmesi ve İsmihan Sultan'ın mührünü alarak Bilecik, Karacahisar ile Kulucahisar'ı geri alması damga vurdu. #TürkünGayesi etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. 110. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,61 izlenme oranı ve %23,15 izlenme payı AB'de %6,45 izlenme oranı ve %16,88 izlenme payı 20+ABC1'de %9,23 izlenme oranı ve %20,75 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.

Hafta içi her gün ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı ise Tüm Kişiler kategorisinde %6,74 izlenme oranı ve %42,81 izlenme payı alarak üçüncü sırada yer aldı.

FARKLI HİKAYELERİ EKRANA TAŞIYOR

HAFTA içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,56 izlenme oranı ve %30,37 izlenme payı alarak ikinci oldu.