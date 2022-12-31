Perşembenin galibi: Aldatmak

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, sezonun çok konuşulan ve izlenen dizisi Aldatmak, önceki akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu. Aldatmak on beşinci bölümü ile reytinglerde %7,15 reyting ve %17,37 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu.



KOL KANAT GERDİ

PERŞEMBE akşamki bölümde, Güzide'nin cesur hamlesine karşılık vermek isteyen Tarık ve Yeşim soluğu karakolda aldı. İfade vermeye gelen Güzide'nin söyledikleriyle Tarık ve Yeşim ikilisinin hevesleri bir kez daha kursaklarında kaldı. Ozan, Oltan'ın annesine yaptıklarını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı. Oylum ve Ozan eve giderek Güzide'yle geçmişin ve tüm hataların yüzleşmesini yaşadı. İki kardeş hatalarından dolayı özür dilerken pişmanlıklarını da dile getirdi. Güzide de çocuklarını kanatları altına alarak ailesini yeniden bir araya getirdi.

DİĞER