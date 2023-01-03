Seren veterinere ödediği ücretlere isyan etti

KÖPEĞİNİ ameliyat ettiren Seren Serengil, veterinere ödediği tedavi masraflarına sitem etti. Ameliyat için 18 bin lira ödediğini belgesiyle paylaşan Serengil, köpeklerin aylık 30 bin lira masrafı olduğunu belirterek, "Veteriner ücretleri insanlara uygulanan rakamlarla aynı" dedi. Hayvansever ve 5 köpek sahibi olan ünlü sanatçı, bir süredir köpeğinin ameliyatıyla ilgileniyor. Serengil, veterinere verdiği ücretlere de sessiz kalamadı.

AYLIK MASRAFI 30 BİN

INSTAGRAM'DAN köpeğinin tedavi masraflarının yer aldığı makbuzu yayınlayan Serengil, "Noynoy'un fıtık ameliyatı 18 bin lira. Helali hoş olsun da benim beş köpeğim var, aylık veteriner, mama, kuaför bakımları 30 bini buluyor. Hayvanlar için veteriner ücretleri insanlara uygulanan rakamlarla aynı, niye muamele aynı değil? Niye hakları aynı değil?" diye isyanını dile getirdi.