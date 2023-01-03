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Haberler Sarmaşık Tarkan’ın aldığı para duyanı şaşkına çevirdi

Tarkan’ın aldığı para duyanı şaşkına çevirdi

3.1.2023

Tarkan’ın aldığı para duyanı şaşkına çevirdi
YENİ yıla Kıbrıs'ta konser vererek giren Megastar Tarkan'ın şarkı başına 475 bin lira aldığı konuşuluyor. Gece boyunca 19 şarkı söyleyen Tarkan, tamı tamına 9 milyon lira kazandı. Ünlü şarkıcı söylediği parçalar ve dans şovuyla geceye damga vururken, yılbaşı gecesi aldığı ücret de akıllara durgunluk verdi. Bir TV programında yayınlanan habere göre, Tarkan şarkı başına 475 bin lira aldı. Gece boyunca 19 şarkı söyleyen Megastar, 9 milyon lira kazanırken, onu dinlemek ve çıktığı otelde 3 gece konaklamak isteyenler ise kişi başına 91 bin lira ödedi.
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