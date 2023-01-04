Ameliyattan çıktı, durumu kritik

KAR kürerken kaza geçiren ABD'li ünlü aktör Jeremy Renner'ın durumu kritik. ABD'li aktör Jeremy Renner, kar temizleme aracıyla geçirdiği kazanın ardından yoğun bakıma kaldırıldı. Kaza nedeniyle göğüs travması geçiren Renner'ın ameliyattan çıktığı fakat durumunun hâlâ kritik olduğu açıklandı. Jeremy Renner'ın hafta sonu kar kürerken künt göğüs travması ve ortopedik sakatlanmalar yaşadıktan sonra ameliyat geçirdiği ancak durumunun hala kritik olduğu belirtildi. Yıldızın sözcüsü, oyuncunun yaraları nedeniyle pazartesi günü ameliyat olduğunu ve yoğun bakımda tedavi görmeye devam ettiğini belirtti. Bir başka kaynak ise Renner'ın iki ameliyat geçirdiğini ifade etti. Kaynak, Renner'ın durmunun kritik ama stabil kalmaya devam ettiğini ifade etti.

ÇOK KAN KAYBETTİ

BİR görgü tanığına göre Renner'ın, Nevada'nın Reno bölgesindeki evinin önünde ailesinin fırtınadan kaçabilmesi için kar kürerken kullandığı 'Sno- Cat' aracı bir bacağının üzerinden geçti. Görgü tanığı, Renner'ın çok kan kaybettiğini ve bir komşunun kendisine turnike yaptığını belirtti. Renner, hastaneye hava ambulansı ile götürülmüştü.