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Haberler Sarmaşık “Ateş Kuşları”nın hüzünlü hikayesi başlıyor

Ateş Kuşları”nın hüzünlü hikayesi başlıyor

6.1.2023

“Ateş Kuşları”nın hüzünlü hikayesi başlıyor

Yayınlanan tanıtımları ile beklentiyi adım adım yükselten atv'nin sezona damga vuracak yeni dizisi "Ateş Kuşları"nın yayın tarihi belli oldu. Eşsiz ve farklı hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosuyla atv ekranında sezonun en çok konuşulacak yapımı olacak Bozdağ Film imzalı Ateş Kuşları dizisi 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de ekrana gelecek.

"BİZ BÜYÜMÜYORUZ Kİ"
Dizinin ilk bölümünden görüntülerin yer aldığı tanıtım nefesleri kesti! Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada büyük yankı uyandıran Ateş Kuşları tanıtımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı. Merakla beklenen yapımın ilk bölüm tanıtımında yer alan sahnelerde, dramatik dünyaları ve sokak çocuklarının "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna verdiği "Biz büyümüyoz ki, 13 yaşında falan olunca ölüyoz!" cevabıyla, bir diğer çocuğun "Cennete gidince hepinizi Allah'a şikayet edecek!" sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından defalarca paylaşıldı.

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