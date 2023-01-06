Türkiye tüm gün atv izledi

'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Marmaracık Hisarı'nda darağacında Şeyh Edebalı ve Bala Hatun'u gördüğü, İsmihan Sultan'ın Edebalı ve Bala için "Asın!" emrini verdiği final sahnesi bölüme damga vurdu. #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

ÖZETİ DE LİSTEDE YER ALDI

Dizi, 111. bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,04 izlenme oranı ve %24,53 izlenme payı AB'de %7,30 izlenme oranı ve %19,66 izlenme payı 20+ABC1'de %10,00 izlenme oranı ve %203,17 izlenme payı Alarak tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm öncesi yayınlanan özeti de Tüm Kişiler'de %6,12 izlenme oranı ve %14,35 izlenme payıyla reyting listesinin dördüncü sırasına yerleşti. Hafta içi her gün ekrana gelen, tüm Türkiye'nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı ise Tüm Kişiler kategorisinde %7,82 izlenme oranı ve %46,32 izlenme payı AB'de %6,63 izlenme oranı ve %44,96 izlenme payı 20+ABC1'de %8,46 izlenme oranı ve %47,92 izlenme payı alarak tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

GÜNDÜZ KUŞAĞINDA LİDER

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, gündem oluşturan birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da programı ise, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,68 izlenme oranı ve %29,10 izlenme payı alarak üçüncü oldu.