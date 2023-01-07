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Haberler Sarmaşık Herkes Tolga’ya destek oluyor

Herkes Tolga’ya destek oluyor

7.1.2023

Herkes Tolga’ya destek oluyor
atv ekranlarında 3'üncü sezonunda da soluksuz izlenen Kardeşlerim dizisi bu akşam 74'üncü bölümüyle ekrana geliyor. Bu bölümde olaylar şöyle gelişecek: Leyla hızla hastaneye kaldırılırken; tüm çocuklar bu zor zamanında Tolga'ya destek olurlar. Şengül heyecanla, evine geri dönecek Orhan'ı beklemektedir. Sebep olduğu durum yüzünden vicdan azabı duyan Süsen, Sarp'ın şaşırtıcı tavrıyla karşılaşırken, Ömer'in Yılmaz ailesiyle olan bağı gün geçtikçe daha da güçlenir. Hastanede beklenmedik birisiyle karşılaşan Tolga için ise tüm yaşananlar, yeni bir başlangıcın ilk adımı olacaktır
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