Günden güne rekora koştu

Atv'nin en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçtiğimiz Cuma günü ekrana gelen yayınıyla Tüm Kişiler kategorisinde %8,48 izlenme oranı ve %48,63 izlenme payı AB'de %6,31 izlenme oranı ve %42,76 izlenme payı 20+ABC1'de %8,88 izlenme oranı ve %48,17 izlenme payıyla tüm kategorilerde izlenme payıyla birinci oldu.

Böylelikle Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izlenme payıyla, hem Cuma akşamını hem de haftayı birinci olarak kapatarak en çok izlenen program olmayı başardı. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, başarılı sunucunun programı bu hafta almış olduğu izlenme payıyla hem bugüne kadar ulaştığı en yüksek izlenme payına sahip oldu hem de bu izlenme payıyla sezon içindeki tüm rakiplerini geride bıraktı.

İHBAR TELEFONU YAĞDI

Türkiye gündemine oturan Arife Gökçe olayında ise yeni gelişmeler yaşanmaya devam etti. Şüphe okları, annesi yaşındaki kadına müstehcen mesajlar attığı ortaya çıkan Sinan Sardoğan'a çevrilmişti. Hakkındaki korkunç iddiaları ısrarla reddeden Sinan Sardoğan, başta Müge Anlı olmak üzere milyonların ekran başında öfkelenmesine sebep oldu.

Sinan'ı yayında gören birçok mağdur, programa telefonla bağlanarak ihbarda bulundu. Taciz edildiğini öne süren kadınlar ve aileleri yaşadıkları mağduriyeti öfke içinde anlattı. Ayrıca, olay günü pantolonunu yakan Sinan Sardoğan'ın evi de incelendi. Ortaya çıkan her iddiayı reddeden şahıs, aldığı tepkilere rağmen rahat tavırlarıyla sinirleri gerdi.