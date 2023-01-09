Elif şüphesinin peşinden gidiyor!

ATV'NİN sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, bu akşam 18'inci bölümüyle ekrana geliyor. Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı dizinin bu bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Elif, Fırat'ın babasını öldürmek istemiş olabileceğine inanmak istemez. Ama gerek Ümran'dan gördüğü tepkiler gerekse Fırat'ın tavrı onu şüphe içinde bırakır. Mehveş bile alttan alta Fırat'ı korumak ister gibidir. Herkes ondan bir şey saklıyordur. Elif nasıl bir aileye girdiğini yavaş yavaş fark ederken, Cemil için getirdiği doktor Fırat'la arasındaki iplerin iyice kopmasına yol açar. Ancak Cemil'in sayıklamaları arasında onu merdivenlerden iten asıl kişiyi öğrenmesi tüm dengeleri alt üst eder. Elif artık Ümran için apaçık bir tehlikedir.

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