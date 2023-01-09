Sherlock’un dedesi Bucalı çıktı!

Sherlock Holmes, Doktor Strange gibi karakterlere hayat veren dünyaca ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch'in büyük büyük dedesinin uzun yıllar Buca'da konsolosluk görevinde bulunduğu, Cumberbatch Ailesi'nin bir ferdinin mezarının da yine Buca ilçesinde bulunduğu öğrenildi. İzmirli levanten Andrew Simes, yaptığı araştırmalar neticesinde Cumberbatch'in büyük büyük dedesi Robert William Cumberbatch'in 1864'te İzmir'e konsolos olarak atandığını ve öldüğü güne kadar Buca'da yaşadığı bilgisine ulaştığını söyledi.



ZİYARET PLANI VAR

Robert William Cumberbatch'in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch'in mezarının da Buca'da kilise bahçesinde olduğunu kaydeden Simes, "Benedict Cumberbatch ile iletişime geçtim. Kendisinin de bu bilgiden haberi var. Hatta yakın gelecekte Buca'yı ziyaret etme planı olduğunu kaydetti" dedi. Mezar taşında Robert Carlton Cumberbatch'in 16 Temmuz 1855 yılında doğduğu ve 24 Mayıs 1868'de öldüğü yazıyor.





İzmirli levanten Andrew Simes, Robert William Cumberbatch'in kardeşi Robert Carlton Cumberbatch'in mezarının Buca'da Baptist Kilisesi'nin bahçesinde olduğunu söyledi .

ARAŞTIRMALARINI KİTAP HALİNE GETİRECEK

İzmir'de yaşayan İngiltere kökenli levanten Andrew Simes'ın yaptığı araştırmalar, farklı sektörlerden dünyaca ünlü pek çok ismin köklerinin İzmir'e dayandığını ya da atalarının yolunun İzmir'le kesiştiğini gösteriyor. Eski Fransa Başbakanı Édouard Balladur, Oscarlı oyuncu Audrey Hepburn ve Mini Cooper'ın tasarımcısı Alec Issigonis'in kökleri de İzmir'e dayanıyor. Simes, tüm bu araştırmalarını içeren bir kitap çıkaracağını ve yeni doğan oğluna İzmir'de yaşayan levanten ailelerin tarihini aktarmak istediğini söyledi.