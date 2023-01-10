Cezayir ara bulmaya çalışıyor

ATV'NİN başarılı dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, heyecan dolu bir bölümle bu akşam ekrana geliyor. Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır.

AKLINA BİR ANDA ŞÜPHE GİRDİ

CEZAYİR'İN çevresi bu teklife sıcak bakmaz. Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır. Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur. Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır. Jean Luc, Firuze'ye gerçekleri itiraf etmesi için son bir şans verse de hep peşindedir. Firuze, masumiyetini kanıtlamaya çalışır ve tüm tehlikeleri göze alarak Jean Luc'un yaşadığı yere gider. Cezayir, Firuze'nin yeğeniyle buluşacağını haber alınca hemen yola koyulur. Zira Firuze ve Jean Luc arasında hesap edilemeyen durumlar her an olabilir.