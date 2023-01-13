İlk 100’ün ilk 5’i atv’den

atv, 11 Ocak'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinin ilk 5'ine yerleşti.

BAŞARIYA DOYMUYOR

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, önceki gün yayınlanan yeni bölümüyle Tüm kişiler kategorisinde %11,90 izlenme oranı ve %27,64 izlenme payı, AB'de %7,75 izlenme oranı ve %21,12 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde ise %10,82 izlenme oranı ve %24,11 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu. Dizinin bölüm özeti ise Tüm Kişiler'de üçüncü oldu.

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,57 izlenme oranı ve %27,90 izlenme payı alarak ikinci oldu. Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan geçtiğimiz günlerde 3000. programı geride bırakan Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %6,90 izlenme oranı ve %40,45 izlenme payı, alarak dördüncü oldu.