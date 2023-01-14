Kurye piyanist ayakta alkışlandı

Adeta dehalara özgü bir yetenekle hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir, kuryelik yaparken sipariş götürdüğü yerde piyano çalmasıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İncir, bu görüntülerin sonrasında ilgi odağı oldu. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, İncir'i davet edip konserinde sahneye çıkardı. Genç yetenek çaldığı parça sonrası büyük alkış aldı.





GÜLSİN ONAY'DAN DESTEK

Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir'e aralarında Gülsin Onay'ın da yer aldığı müzisyenler destek ve tebrik mesajları

yollamıştı. Can İncir'e eğitim desteği sözü veren ve kendi konserine davet eden Onay, kendi hesabından piyano başında beraber çekildikleri fotoğrafı da paylaşarak, "Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize" dedi.