Oylum’a büyük sürpriz

atv'nin güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, on altıncı bölümüyle yine çok beğenildi. Bu bölümde Öykü'nün zehirlenmesiyle herkes apar topar hastaneye gitti. Yeşim ise kızına bir türlü ulaşamayınca hemen İstanbul'a döndü. Eve geldiğinde kızını bulamayan Yeşim soluğu karakolda aldı. Kamera görüntülerinde Ümit'in Öykü'yü aldığını gören Yeşim, polislerle birlikte Güzide'nin evinin yolunu tuttu.



TEKLİFİ KABUL ETTİ

Yeşim'in Ümit'ten şikayetçi olmasıyla Ümit geceyi karakolda geçirmek zorunda kaldı. Yeşim eline geçen bu fırsatı sonunda kadar değerlendirmeye niyetliydi. Ümit'i hapse attırmak için elinden geleni ardına koymayan Tarık, mahkemede Yeşim'in verdiği ifadeyle büyük bir şok yaşadı. Oylum'u kaybetmek istemeyen Tolga ise Oltan'dan aldığı tavsiye ile Oylum'a büyük bir sürpriz yaptı. Tolga'nın evlenme teklifi karşısında çok mutlu olan Oylum, Tolga'nın teklifini kabul etti.

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