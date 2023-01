Bağışıklığınızı bu besinlerle artırın

TURUNÇGİL VE BİBERLER:

ÇOĞU insan soğuk algınlığı durumlarında C vitamini tüketimine özen gösterir. Vücudumuz C vitamini üretmediği veya depolamadığı için, günlük C vitamini alımına ihtiyacımız vardır. Hemen hemen bütün turunçgiller C vitamini açısından oldukça zengindir.

Ara öğünlerde tercih edilebilir. Ama hem C vitamini alayım hem de fazla kalori almayayım derseniz yeşillikler ve biber çeşitlerinden yararlanabilirsiniz. Bir adet kapya biber bir portakala göre ortalama 3 kat fazla C vitamini içerir. Beta karoten içerdiği için göz ve cilt sağlığını da destekler.

BROKOLİ:

BROKOLI kışın tabağınıza ekleyebileceğiniz en sağlıklı sebzelerden biridir. A, C ve E vitaminlerinden oldukça zengindir. Ayrıca lif ve antioksidan içeriği de yüksektir. Ancak brokoliyi uzun süre pişirirseniz vitamin kaybı görülür. Buharda 2 dakika pişirmenizi öneririm.

SARIMSAK:

Sarımsak dünya mutfaklarının tümünde yer alır ve sağlık üzerinde pek çok olumlu etkisi vardır. İlk uygarlıklardan beri enfeksiyonlarla mücadelede etkileri onaylanmıştır. Ayrıca kan basıncını düşürmeye yardımcıdır. İçinde allisin gibi kükürt içeren bileşikler barındırdığı için bağışıklık artırıcıdır. Sarımsağı koku problemi yaşamadan tüketmek istiyorsanız yemeklerinizde pişmiş şekilde tercih edebilirsiniz.

ZENCEFİL:

Zencefil, hastalanınca birçok kişinin başvurduğu bir besindir. Hastalık dönemlerinde kronik ağrıları, boğaz ağrısını ve iltihabını azaltır. Ayrıca mide bulantısına da iyi gelir. Son yapılan çalışmalarda kolesterol düşürücü etkilerinden de söz ediliyor.

ISPANAK:

Ispanak bu listeye sadece C vitamini bakımından zengin olduğu için değil, aynı zamanda bağışıklık sistemimizin enfeksiyonla mücadele yeteneğini artırabilecek çok sayıda antioksidan ve beta karotenden zengin olduğu için girmiştir. Buharda 3 dakika pişirmek yeterlidir.

BADEM:

Soğuk algınlığının önlenmesi ve çabuk atlatılması söz konusu olduğunda, C vitamininin yanı sıra E vitamini de ön plana çıkar. Bu güçlü antioksidan, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin temel anahtarlarındandır. Yağda çözünen bir vitamindir, yani yağın varlığı ile etki gösterir.

YEŞİL ÇAY:

Hem yeşil hem de siyah çaylar, antioksidan olan flavonoidlerle doludur. Yeşil çayın başka bir güçlü antioksidan olan epigallocatechin gallat (EGCG) içeriği de oldukça yüksektir. Çalışmalarda, EGCG'nin bağışıklık fonksiyonunu arttırdığı gösterilmiştir.

TAVUK ETİ:

Hastalık dönemlerinde her evde tavuk suyuna çorba pişirilir. Soğuk algınlığını iyileştirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Tavuk ve hindi eti, B-6 vitamininden zengindir. B-6 vitamini, vücutta meydana gelen kimyasal reaksiyonların çoğunda önemli bir rol oynar.

DENİZ ÜRÜNLERİ:

Deniz ürünleri, bağışıklık sistemini güçlendirmede rol oynayan çinkodan zengindir. Çinko hastalıkların daha hızlı atlatılmasında etkili olan en önemli minerallerdendir. Yapılan çalışmalar sonucu yeterli çinko alımı ile hastalık sürelerinin kısaldığı tespit edilmiştir. Fazla alımı bağışıklık sistemi fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.