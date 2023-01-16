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Haberler Sarmaşık İki kadın arasında buzlar ilk kez eriyor

İki kadın arasında buzlar ilk kez eriyor

16.1.2023

İki kadın arasında buzlar ilk kez eriyor
BİR Küçük Gün Işığı, bu akşam 19'uncu bölümüyle atv ekranlarında olacak. "Uyanış" temalı bu bölümde olaylar şöyle gelişecek: Elif, Cemil'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir. Ancak Ümran'la yüzleştiğinde geçmişin çok farklı bir yüzüyle tanışır ve Ümran'ın sırrını gizlemeye karar verir. Ümran da Elif'in bu özverisini karşılıksız bırakmaz. Güneş konusunda onu özgür bırakıp evin içinde daha rahat etmesini sağlamak ister. İki kadın arasında ilk kez buzlar erimiş ve dayanışma sağlanmışken, Ümran için Cemil hala bir tehdittir. Geleceğini Cemil'in uyanışına ve insafına bırakmak istemez.
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