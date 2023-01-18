Fırat acı gerçeği öğrendi

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu. Elif, Cemil Bey'i itenin Ümran olduğunu öğrenmiştir.

Ümran, kocası ile ilgili yaşadıkları hakkında Elif'e bilmesini istediği kadarını anlatır. Ümran'ın durumuna üzülen Elif, Fırat her şeyi o anlatana kadar susmayı kabul eder. Elif ve Fırat, Ümran'ın fikri ile balayına gitmeye karar verirler. Onların yokluğunu fırsat bilen Ümran herkesi evden uzaklaştırır.

Elif'in içine kurt düşer ve planı anlar. Fırat'a babasını itenin annesi olduğunu söylemek zorunda kalır. İkili eve doğru yola çıkarken Ümran, Cemil'in fişini çeker ama o yine de nefes almayı başarır. Bu gerçek köşkteki herkesin hayatını tamamen değiştirecektir.