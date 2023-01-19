Altın Küre’ye korona virüs de katılmış!

11 Ocak'ta düzenlenen Altın Küre Ödül törenine katılan çok sayıda ünlü, kovid testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ünlü isimlerden Colin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis ve Michelle Pfeiffer'ın da aralarında bulunduğu ünlüler testlerinin pozitif olduğunu duyurdu. Artan vakaların ardından, pazar günü yapılan Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri etkinliğinde ise davetlilere test zorunluğu getirildiği açıklanmıştı.

DİĞER