atv güne damgasını vurdu

atv, programları ve dizileriyle Türkiye'nin en çok izlenen kanalı unvanını sürdürüyor. Kanal, 18 Ocak'ta da Kuruluş Osman, Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ile tüm güne damgasını vurdu. 'Kuruluş Osman', 113. bölümüyle günün birincisi, Esra Erol'da ikincisi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üçüncüsü oldu. Kuruluş Osman'ın 112. Bölüm özeti ise Tüm Kişiler'de dördüncü sıraya yerleşti. Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 113. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

REYTİNG REKORTMENİ

'Kuruluş Osman', 113. bölümüyle Tüm Kişiler'de %10,88 izlenme oranı ve %25,59 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %7,40 izlenme oranı ve %19,41 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %9,86 izlenme oranı ve %22,55 izlenme payı elde ederek açık ara zirvede yer alırken, dizinin 112. Bölüm özeti ise Tüm Kişiler'de dördüncü sıraya yerleşti. Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,69 izlenme oranı ve %26,48 izlenme payı alarak ikinci sıraya yerleşti.

MİLYONLARI EKRANA KİLİTLİYOR

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan, sabah kuşağında reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen yapım Müge Anlı ile Tatlı Sert, Tüm Kişiler'de %6,52 izlenme oranı ve %39,60 izlenme payı alarak üçüncü sıraya yerleşti.