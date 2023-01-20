Sanatçı Ersin Ökten son yolculuğuna uğurlandı

TİYATRO sanatçısı ve oyun yönetmeni Ersin Ökten (72) hayata gözlerini yumdu. Ökten, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan Ökten'in yakın arkadaşı ünlü oyuncu Ayşegül Uygurer, "Bence bir devir kapandı. Biz Ersin Öktem ile arkadaştan öte kardeş gibiydik. Nurlar içinde yatsın. Huzur buldu. O bakımdan mutluyuz" dedi.

Ersin Ökten'in kardeşi tanınmış dizi film oyuncusu Hakan Ökten ise ağabeyinin vefatı nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayarak, "Söyleyecek bir şey yok. Çok mükemmel bir hayat yaşadı. Kanser tedavisi görmüş ve sağlığına kavuşmuştu ama kalp krizinden hayatını kaybetti" dedi.

SUAT SALGIN