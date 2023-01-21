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Haberler Sarmaşık Çay kalbinizi koruyor

Çay kalbinizi koruyor

21.1.2023

Çay kalbinizi koruyor
TÜRKİYE'DE oldukça sık tüketilen çayın sağlığımız için pek çok faydası var. Antioksidan özelliklerinin yanı sıra çay, düzenli tüketimi ile kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde, kan basıncı ve hipertansiyonun önlenmesinde faydalıdır. Çay tüketmenin insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine her yıl çok sayıda araştırma yapılıyor. Araştırmalar, düzenli çay tüketiminin kalp krizinden kansere birçok hastalığın önlenmesinde faydalı olduğunu gösterse de günde 5-6 çay bardağının üzerinde tüketilmesinin olumsuz etkileri olabilir.
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