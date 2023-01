Güçlü bağışıklık için C vitamini ve çinko

DİYETİSYEN Rümeysa Karakaya kış aylarında sağlıklı beslenme hakkında bilgi verdi. Kışın kilo alımının arttığını aktaran Karakaya, mevsimsel ve protein ağırlıklı beslenme ile su tüketiminin önemine değindi. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte grip, nezle, soğuk algınlığı, üst solunum yolları enfeksiyonlarında artış gördüklerini dile getiren Karakaya, "C vitamini ve çinko güçlü bir bağışıklık için birlikte rol oynarlar" dedi.

C vitamini olan turunçgiller, kivi, ananas, kırmızı ve yeşil biber, domates gibi kaynakların yanına mutlaka çinko kaynaklarının eklenmesini öneren Karakaya, "Çinko kaynaklarına ise kabak çekirdeği, et, kuru baklagiller, mantar, ıspanak gibi örnekler verebiliriz. Kış mevsimiyle birlikte hepimiz ev kuşu oluyoruz. Bununla birlikte yemek yemede artış gösteriyoruz. Tokluk seviyemizi artırmak adına beslenmemize sağlıklı yağ asitlerini dahil edebiliriz" diye konuştu.

SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Havaların soğuması ve terlemelerin azalmasıyla birlikte suyun unutulduğunu vurgulayan Karakaya, "Ancak ihtiyacımız olan suyu susamadan içmemiz gerekiyor. Bunun için masanıza bir sürahi su koyabiliriz. Gözünüzün önünde bir bardakta olsun suyu hatırlatacak bir uygulama olabilir" ifadelerini kullandı.