Ara tatilde beslenme ve uyku düzenine dikkat!

Çocukların dört gözle beklediği 2 haftalık ara tatil geldi! Kovid- 19 döneminde bazı aileler evde dinlenmeyi tercih ederken bazı aileler de çocuklarıyla beraber dışarda zaman geçirmek için planlar yapıyor. Çocuk diyetisyeni İrem Hatipoğlu, ara tatile giren çocukların bu dönemde özellikle beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ara tatilde uyku ve beslenme düzeni bozulan çocukların okula dönerken eski tempolarına dönmesinin zor olduğunun altını çizen Hatipoğlu, dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi

1) UYKU DÜZENİNİ BOZMAYIN

Geç uyanmak çocuğun ihtiyacı olan uykuyu almasını sağlamaz, aksine aktif olması gereken süreyi yatakta geçirdiği için ihtiyacı olan fiziksel aktiviteden çocuğunuzu mahrum etmiş olursunuz. Uyku düzeni tabii ki normale göre daha geç uyanıp uyanma şeklinde olabilir ancak çocuğunuzun gece 11'de yatakta olmasına özen gösterin. 11'de uyuyan çocuğunuz sabah saat 10.00'a kadar kendiliğinden uyanmazsa siz mutlaka uyandırın.

2) KAHVALTILARI BU SEFER ATLAMAYIN

Çocuğunuz hangi saatte kalkarsa kalkın, okul zamanı en çok ihmal edilen kahvaltı öğünü mutlaka tatilde çocuğunuzun ilk öğünü olsun. Sağlıklı bir kahvaltı yumurta, peynir, zeytin veya ceviz gibi çiğ kuru yemişler, mevsim yeşillikleri, 1-2 tatlı kaşığı bal veya pekmez ve tam tahıllı ekmekten oluşmaktadır. Çocuğunuz kahvaltı yapmayı sevmiyorsa sağlıklı ve lezzetli krepler, yumurtalı tarifler ile kahvaltıyı zenginleştirebilirsiniz.

3) EGZERSİZ RUTİNİ OLUŞTURUN

Karantinalarla geçen bir eğitim döneminin üzerine soğuk havalar da eklenince genç-yaşlı demeden herkes evinde oturur oldu. Çocukluk çağı obezitesi artık bebeklerde dahi görülürken hareketsizlik en önemli yağlanma faktörlerinden biri oldu. Düzenli spor yapmak dikkat iyileştirir, çocukta alışkanlık kazanımını ve istikrar bilincinin oluşmasını sağlar, sağlığı ve bağışıklığı iyileştirir, iştahı kontrol eder. Fiziksel aktivite eğer çocukların sevdiği tür de bulunursa çocuklar için harika bir sosyalleşme aracıdır.

4) BERABER MUTFAĞA GİRİN

Çocuğunuzun yaşı kaç olursa olsun sizinle beraber mutfakta zaman geçirebilir. Yaşı büyükse kesme, doğrama gibi bıçak ile olan mutfak işlerini çocuğunuza verip sorumluluk kazanmasını sağlayabilirsiniz. Yaşı daha küçükse çorba karıştırma, salataya tuz ekleme gibi basit ama önemli konularda çocuğunuzdan yardım isteyebilirsiniz. Birlikte sağlıklı tarifler denemek, mevsim sebze ve meyvelerinden yemek ve tatlılar yapmak çocuğunuzun sağlıklı beslenme bilinci kazanmasına yardımcı olacaktır.

5) DİYET YAPMAK İÇİN EN İYİ DÖNEM

"Çocuklar diyet yapmaz" düşüncesi hiç doğru değildir. Çocukların gelişiminin seyrinde ilerlemesi için sağlıklı ağırlık ve uzunluğunda olmaları beklenmektedir. Sağlıklı ağırlığından kilolu veya zayıf olan çocukların bağışıklık sistemleri zayıflar, özgüvenleri zedelenir, vitamin ve kan değerleri ideal parametrelerden uzaklaşır. Çocukların beslenmesi ve diyet süreci mutlaka bir pediatri diyetisyeni kontrolünde yürütülmelidir.