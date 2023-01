Çok özel konser

İzmir'de özel çocuklar düzenledikleri gösteriyle yeteneklerini sergiledi. Özel eğitim kurumundan ders alan çocuklar, sahneye çıkıp hem çaldı hem söyledi. İzmir'de özel bir eğitim kurumunda eğitim gören down sendromlu ve otizmli çocuklar muhteşem bir etkinliğe imza attı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ OLUYOR

Öğretmenlerinden ritim dersi alan özel öğrenciler, sahneye çıkıp hem çaldı hem söyledi. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinlikte ilçede yaşayan sanatseverler salonu doldurdu. 7 yıldır özel çocuklarla çalıştığını belirten Öğretmen Tuğrul Öztürk, "Burada çok uzun soluklu bir çalışmanın ürününü görüyoruz. Öncelikle çocuklarımızın eğitsel gereksinimleri doğrultusunda müzik eğitimlerini programlıyoruz. Çocuklarımızın takıntıları, davranış problemleri, stereotip problemlerini müzik yoluyla en aza indirmeye çalışıyoruz. Bunu en aza indirdiğimiz zaman çocuklarımız huzurlu, mutlu ve sağlık bireyler haline dönüşüyor. Burada her çocuk bir enstrüman çalıyor. Bu çok değerli bir şey. Özel çocukların bu kadar geniş katılımlı bir konseri Türkiye'de ilk defa oluyor. Dünyada da çok örneği olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.



İMKAN VERİLİRSE HER ŞEYİ BAŞARIRLAR

Otizmli çocuklar için birbirlerini dinlemelerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Tuğrul Öztürk, "Burada özel çocuklarımız birbirlerini dinlediler ve temas halinde oldular. Sürekli etkileşim halindelerdi. Etkileşim halinde olmak çok önemli bir unsur. Özel çocuklarımıza eğer imkan verilirse her şeyi başarırlar" dedi.