Krill yağında bulunan yağ asitleri ağrıyı kesiyor

Okyanuslarda yaşayan "Euphausia superba" isimli deniz canlısından elde edilen krill yağı, kolay emilimi nedeniyle iltihaplı hastalıklara karşı daha yüksek oranda koruma sağlar. Antioksidanlar hücrenin yaşlanmasına neden olan serbest radikallere karşı savaşarak vücudumuzu korur. Serbest radikaller, cilt yüzeyinde elastikiyet kaybı gibi erken yaşlanma belirtilerine sebep olabilir. Krill yağının içeriğindeki A ve E vitaminleri cilt güzelliğini korumaya ve genel görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur. Krill yağında bulunan omega-3 yağ asitleri de ağrı kesici özelliğiyle dikkat çekiyor.